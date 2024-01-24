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20:44, 24 января 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном прекращении дела в отношении блогера Гаджиева

Силовики не нашли состава преступления в агрессивной езде Гаджиева по Москве

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В действиях блогера Гаджи Гаджиева, который вместе с друзьями устроил агрессивную езду по улицам столицы, не нашли состава преступления. Об этом стало известно Агентству городских новостей «Москва».

По информации источника агентства, уголовное дело в отношении молодых людей могут закрыть.

Ранее следователи возбудили против блогера уголовное дело по статье 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Причиной стало видео, на котором он вместе с друзьями ездит на автомобиле по улицам Москвы со скоростью около 200 километров в час и устраивает «шашки» на трассе.

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      Олеся Мицкевич
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