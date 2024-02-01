Против сбежавшего из России депутата возбудили второе дело об афере

МВД возбудило второе дело о мошенничестве против экс-депутата Гольдмана

Следователи МВД возбудили второе уголовное дело против бывшего депутата Романа Гольдмана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в красноярском главке МВД.

Он подозревается в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман убедил гендиректора компании «Управление Агроактивами» дать ему в долг 327 миллионов рублей, чтобы погасить свои обязательства перед кредиторами. В качестве залога экс-депутат предложил свою долю в уставном капитале другого предприятия, которая не может быть отчуждена. В итоге он получил деньги, но не вернул их.

По ходатайству следствия суд вынес новое решение об аресте имущества холдинга Гольдмана на общую сумму 2,3 миллиарда рублей. Таким образом под обеспечительными мерами находятся активы экс-депутата стоимостью четыре миллиарда рублей.

Ранее 1 февраля сообщалось, что Гольдман объявлен в международный розыск. Он находится в Турции. Экс-депутат стал фигурантом первого дела о мошенничестве осенью 2023 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, который принадлежит Гольдману.