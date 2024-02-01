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10:38, 1 февраля 2024Силовые структуры

Россия объявила в розыск обвиняемого в миллиардной афере бывшего депутата

МВД объявило в розыск обвиняемого в миллиардной афере экс-депутата Гольдмана

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

МВД России объявило в международный розыск бывшего депутата Романа Гольдмана, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ему заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время материалы для его заочного ареста будут направлены в суд.

В декабре 2023 года в Красноярском крае арестовали имущество Гольдмана на сумму, превышающую полтора миллиарда рублей. Он находится в Турции.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, который принадлежит Гольдману. Предварительная сумма ущерба — более миллиарда рублей.

Полицейские провели обыски у сотрудников группы компаний Гольдмана и его родственников, а также на заимке в Манском районе и направили в суды материалы об аресте спецтехники на сумму более 700 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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