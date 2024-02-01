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21:52, 1 февраля 2024Спорт

Игрок забил мяч ударом со своей половины поля в матче клубов Месси и Роналду

Лапорт забил мяч ударом со своей половины поля в матче клубов Месси и Роналду

Фото: Joaquin Corchero / Global Look Press

Защитник саудовского «Аль-Насра» Эмерик Лапорт забил мяч ударом со штрафного со своей половины поля в товарищеском матче против американского «Интер Майами». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Испанец отличился на 12-й минуте встречи и довел счет до крупного — 3:0. Он сохраняется на момент публикации новости, в матче заканчивается первый тайм.

За «Аль-Наср» выступает португальский форвард Криштиану Роналду, он не попал в заявку на матч из-за травмы. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси находится на скамейке запасных.

29-летний Лапорт присоединился к «Аль-Насру» в августе 2023-го. До этого он на протяжении пяти лет выступал за «Манчестер Сити».

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      Алексей Гусев
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