Известная актриса рассказала об облысении

Американская актриса Лили Рейнхарт рассказала об облысении на фоне депрессии

У американской актрисы Лили Рейнхарт на фоне депрессии развилась алопеция — заболевание, при котором начинается облысение. О диагнозе и лечении она рассказала в своем аккаунте в TikTok.

Рейнхарт, известная по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердейл», опубликовала ролик, в котором видно, как она проходит терапию красным светом. «Только что поставили диагноз алопеция в разгар тяжелого депрессивного эпизода», — написала актриса.

27-летняя Рейнхарт также с иронией добавила, что теперь красный свет, который используется для лечения кожных заболеваний и облысения, теперь стал ее новым лучшим другом.

Ранее косметолог-трихолог Анастасия Курская рассказала, что в норме человек ежедневно теряет до 100 волос. Если же выпадение становится более активным и явно не укладывается в указанный числовой показатель, она рекомендовала обратиться к специалисту.

