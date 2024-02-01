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13:27, 1 февраля 2024Забота о себе

Известная актриса рассказала об облысении

Американская актриса Лили Рейнхарт рассказала об облысении на фоне депрессии
Лили Рейнхарт

Лили Рейнхарт. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

У американской актрисы Лили Рейнхарт на фоне депрессии развилась алопеция — заболевание, при котором начинается облысение. О диагнозе и лечении она рассказала в своем аккаунте в TikTok.

Рейнхарт, известная по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердейл», опубликовала ролик, в котором видно, как она проходит терапию красным светом. «Только что поставили диагноз алопеция в разгар тяжелого депрессивного эпизода», — написала актриса.

27-летняя Рейнхарт также с иронией добавила, что теперь красный свет, который используется для лечения кожных заболеваний и облысения, теперь стал ее новым лучшим другом.

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Ранее косметолог-трихолог Анастасия Курская рассказала, что в норме человек ежедневно теряет до 100 волос. Если же выпадение становится более активным и явно не укладывается в указанный числовой показатель, она рекомендовала обратиться к специалисту.

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      Екатерина Улитина
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