Валерий Карпин назвал любимые им города

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своей жизни в Москве. Его слова приводит Sport24.

По словам специалиста, из негативных факторов он может назвать дорожные пробки. «Когда был моложе, было пофиг. А сейчас напрягает. От точки А до точки В добираться минимум час. Запланировать два дела в Москве в один день — практически нереально», — отметил Карпин.

Тренер также назвал свой любимый город на земле. «Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов», — поделился Карпин.

Специалист, будучи футболистом, на протяжении четырех лет играл за московский «Спартак», он также пять лет тренировал красно-белых. С 1994 по 2005 год Карпин выступал за испанские команды «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021-м он также был назначен главным тренером сборной России. Специалист сначала совмещал работу в сборной и клубе, затем сосредоточился на национальной команды, а после ее отстранения от международных соревнований вернулся к совмещению постов.