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15:47, 1 февраля 2024Из жизни

Киргиз на красном Mustang раскидал в центре Москвы пачку купюр и скрылся

В Москве киргиз на Mustang раскидал фальшивые деньги у ресторана и скрылся

Киргиз на красном Mustang устроил переполох у дорогого ресторана в районе Патриарших прудов. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Вечером 28 января мужчина подъехал на автомобиле к ресторану Uni на Малой Бронной улице. Он вышел из авто с пачкой пятитысячных купюр, раскидал их вокруг и скрылся. Очевидцы сняли последствия странной акции на видео, а некоторые даже попытались собрать деньги, но оказалось, что они фальшивые.

В тот же день видео с раздачей денег оказалось у полицейских. Они быстро вычислили героя ролика. Им оказался 25-летний уроженец Киргизии Уулу Улукбек Талипбай. Во время опроса Талипбай объяснил правоохранителям, что хотел снять ролик для своего блога. Для этого он на день одолжил Mustang у знакомого предпринимателя и отправился в центр Москвы.

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При этом знакомый Талипбая тоже не был владельцем элитного автомобиля — он сам арендовал его, чтобы сдать в аренду.

Полиция в настоящий момент оценивает действия Талипбая, чтобы определить, есть ли в его поступке состав преступления.

Ранее сообщалось, что в Кемерово ученик принес в школу муляж бомбы, из-за которого в учреждении прошла эвакуация. Мальчик сделал муляж в подарок дедушке на 23 Февраля.

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      Антонина Черташ
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