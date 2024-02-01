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14:54, 1 февраля 2024Наука и техника

Космические силы США определились со стандартом орбитальной дозаправки

Космические силы США выбрали стандарт орбитальной дозаправки от Northrop Grumman

Фото: NASA / Unsplash

Космические силы США определились со стандартом орбитальной дозаправки. Об этом сообщает SpaceNews.

В качестве предпочтительного интерфейса для будущей дозаправки военных спутников в космосе был выбран модуль пассивной дозаправки Passive Refueling Module (PRM) разработки компании Northrop Grumman. PRM оснащен стыковочным механизмом, позволяющим аппарату-заправщику на околоземной орбите переносить топливо на другой спутник.

Также Пентагон поддержал разработку компанией топливного танкера Geosynchronous Auxiliary Support Tanker (GAS-T), способного перемещаться по геосинхронной орбите. Перспективный аппарат должен перевозить до 1000 килограммов гидразина до нуждающегося в дозаправке спутника.

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Издание утверждает, что компания SpaceLogistics, входящая в структуру Northrop Grumman, является единственной коммерческой фирмой, продемонстрировавший успешное обслуживание спутников на геостационарной орбите.

В апреле 2020 года компания Northrop Grumman сообщила, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.

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      Иван Потапов
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