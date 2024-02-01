Космоплан от «Роскосмоса» назвали продолжением старых попыток

Моисеев: проект космоплана от «Роскосмоса» — это продолжение старых попыток

Проект космоплана от госкорпорации «Роскосмос» можно назвать продолжением старых попыток, заявил руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это продолжение старых попыток. Технически он совершенно реален. Летает такой американский X-37B и аналогичный китайской космоплан, только беспилотный, у нас до стадии макета доходила разработка "Клипера"», — сказал эксперт.

По его словам, необходимости в создании космоплана нет, поскольку, в частности, имеется достаточный запас ракет «Союз». «По планам переход на [перспективный пилотируемый космический корабль] "Орел" происходит, и добавление именно крылатого аппарата много экономии не даст, а стоимость разработки очень высокая», — добавил специалист.

Ранее в презентации, представленной на «Королевских чтениях» генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимиром Соловьевым, был показан проект перспективного космоплана для доставки космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию.