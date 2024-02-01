«Уволенному» из-за доноса коту Маркизу дали совет по трудоустройству
«Уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу планируют сделать дополнительные новые документы, чтобы он вернулся на рабочее место. Об этом сообщает РИА Новости.
Гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-западного округа рассказал, что кота необходимо чипировать и поставить на учет, а ветеринарный паспорт и прививки у него и так есть. Сотрудники ОКЦ 1 февраля консультировались с «Булгаковским домом», где живет кот Бегемот, и там подробно объяснили, оформление каких документов требуется библиотечному коту, чтобы обеспечить его легальный статус и вернуть на работу. Кроме того, в «Булгаковском доме» дали совет просто поговорить с человеком, который написал на Маркиза жалобу.
Ранее кота, который прожил в библиотеке №248-1 восемь лет, выгнали из-за жалобы пожилого читателя. После распоряжения руководства кота забрали на временную передержку, а затем привезли обратно в учреждение, где в течение двух дней решалась его дальнейшая судьба. В разрешении сложившейся ситуации участвовали сотрудники библиотеки, объединение культурных центров и Департамент культуры города Москвы.
Работники библиотеки хотят, чтобы Маркиз остался в учреждении. За восемь лет библиотека стала его домом, и он полюбился читателям. Пока кот живет у заведующей библиотекой Елены Акиновой.
Ранее сообщалось, что жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Сейчас Сергей живет у одного из сотрудников магазина.