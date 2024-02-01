«Уволенному» из-за доноса коту Маркизу дали совет по трудоустройству

«Уволенного» из библиотеки кота Маркиза вернут на работу с новыми документами

«Уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу планируют сделать дополнительные новые документы, чтобы он вернулся на рабочее место. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-западного округа рассказал, что кота необходимо чипировать и поставить на учет, а ветеринарный паспорт и прививки у него и так есть. Сотрудники ОКЦ 1 февраля консультировались с «Булгаковским домом», где живет кот Бегемот, и там подробно объяснили, оформление каких документов требуется библиотечному коту, чтобы обеспечить его легальный статус и вернуть на работу. Кроме того, в «Булгаковском доме» дали совет просто поговорить с человеком, который написал на Маркиза жалобу.

Ранее кота, который прожил в библиотеке №248-1 восемь лет, выгнали из-за жалобы пожилого читателя. После распоряжения руководства кота забрали на временную передержку, а затем привезли обратно в учреждение, где в течение двух дней решалась его дальнейшая судьба. В разрешении сложившейся ситуации участвовали сотрудники библиотеки, объединение культурных центров и Департамент культуры города Москвы.

Работники библиотеки хотят, чтобы Маркиз остался в учреждении. За восемь лет библиотека стала его домом, и он полюбился читателям. Пока кот живет у заведующей библиотекой Елены Акиновой.

Ранее сообщалось, что жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Сейчас Сергей живет у одного из сотрудников магазина.