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19:13, 1 февраля 2024Спорт

«Локомотив» подписал контракт с французским футболистом

«Локомотив» подписал контракт с французским футболистом Жерзино Ньямси

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Московский «Локомотив» договорился с французским «Страсбуром» о трансфере центрального защитника Жерзино Ньямси. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Французский футболист подписал контракт с российской командой на 3,5 года. За красно-зеленых он будет играть под номером 5.

Ньямси выступал за «Страсбур» с 2021 года, в нынешнем сезоне он провел 13 матчей в лиге 1. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро. В активе защитника три матча в составе сборной Франции, составленной из игроков не старше 20 лет.

«Локомотив» после 18 туров в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет в активе 31 очко. Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

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      Алексей Гусев
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