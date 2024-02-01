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17:06, 1 февраля 2024Культура

Лоза рассказал об обиде Арбениной из-за критики ее творчества

Лоза рассказал, что Арбенина обиделась на него из-за критики ее творчества
Юрий Лоза

Юрий Лоза. Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о том, что российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обиделась на него, так как он раскритиковал ее творчество. Об этом он сообщил в интервью «Вечерней Москве».

Артист поведал, что причиной ссоры стала его книга под названием «Научу писать хиты». В качестве одного из примеров Лоза решил взять стихотворение Арбениной. Композитор подчеркнул, что мог свободно использовать его, однако ради приличия спросил разрешения у Арбениной. Исполнительница неохотно согласилась.

«Я ей потом прислал книгу, и с тех пор она со мной не разговаривает, поскольку я не так оценил ее творчество, как ей бы того хотелось. Но если вы опубликовали свое произведение, разве не стоит предположить, что у кого-то может возникнуть желание критиковать его?» — поделился композитор.

Лоза также поделился мнением, что для создания стихотворения нужен талант, а вот тексты песен можно сочинять и без него: «Не верите — послушайте "Песню года". Это такая ржака, что слов нет. Для создания таких текстов не нужен талант, даже не нужно быть поэтом. Это ремесло, которому можно научиться».

Ранее композитор рассказал о периоде реабилитации для артистов, которые стали участниками «голой вечеринки», устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой.

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