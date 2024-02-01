Лоза рассказал о периоде реабилитации артистов после участия в «голой вечеринке»

Юрий Лоза: участники «голой вечеринки» смогут реабилитироваться спустя время

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о периоде реабилитации для артистов, которые стали участниками «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По его мнению, звездным гостям мероприятия придется долго выжидать прощения или «что-то предпринять». «Но я не знаю, насколько серьезны претензии к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем? Прогнозы — дело неблагодарное», — подчеркнул композитор.

Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин ответил на вопрос о том, простят ли россияне участников «голой вечеринки», в числе которых были Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Артист назвал российский народ «добрым и всепрощающим», а также выразил уверенность в том, что люди простят артистов, которые присутствовали на мероприятии.