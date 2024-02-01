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13:26, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер признался в незнании русского алфавита

Блогер Илья Мэддисон признался, что не знает русский алфавит и таблицу умножения
Илья Мэддисон

Илья Мэддисон. Кадр: Mrs. Marple / YouTube

Популярный российский блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) признался, что не знает русский алфавит. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу официально заявить, что не знаю нашего алфавита. Ну то есть я примерно его знаю, но там, где начинаются всякие "у", "х", "ф", "ш", "ч", "ц", "ь", "ъ", я путаюсь и не знаю правильного порядка», — написал Мэддисон.

Также блогер рассказал, что не знает, какие падежи есть в русском языке. Помимо этого, как отметил Мэддисон, он не знает таблицу умножения и таблицу Менделеева. «Мне это все и не нужно», — заключил он.

Ранее стало известно, что Мэддисон сдал ДНК-тест и был разочарован его результатами. Как указал блогер, он не выяснил ничего интересного о своем происхождении.

Перед этим Мэддисон посетил страны Европы и описал свой опыт словами «не мое это». Блогер также задался вопросом, как люди годами живут за пределами родной страны.

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      Олег Давыдов
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