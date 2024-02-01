Mercedes объявил об уходе Хэмилтона

Mercedes объявил об уходе Льюиса Хэмилтона

Команда «Формулы-1» Mercedes объявила об уходе британского пилота Льюиса Хэмилтона по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на сайте команды.

«Это место, где я вырос, так что решение уйти было одним из сложнейших, что мне приходилось когда-либо принимать. Но сейчас для меня правильный момент, чтобы сделать этот шаг, и я предвкушаю новый вызов», — заявил Хэмилтон.

О подписании долгосрочного контракта с британцем в 2025 году на официальном сайте сообщила другая команда «Формулы-1» — Ferrari. «Рады сообщить о том, что Хэмилтон присоединится к нашей команде», — говорится в заявлении.

Британский пилот представляет Mercedes с 2013 года, в составе команды он шесть раз становился чемпионом «Формулы-1». Еще один титул был завоеван британцем вместе с McLaren.

