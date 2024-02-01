МИД Финляндии упразднил департамент России

Финский МИД передал отношения с Россией в департамент Азии и Океании

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии упразднило профильный департамент по отношениям с Россией и передало этот вопрос в департамент Азии и Океании. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В МИД Финляндии заявили, что решение было принято в рамках структурной реформы ведомства. В частности, был упразднен департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии. В рамках реформы создается три региональных департамента: евроатлантический отдел, отдел Азии и Океании, а также отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Благодаря реформе организация МИД станет отражать текущую геополитическую реальность и внешнеполитические события», — заявил статс-секретарь Юкка Саловаара, отвечающий за реформу министерства. В ведомстве также заявили, что персонал департамента не будет уволен, а речь идет о структурной реорганизации для повышения эффективности.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал запретить давать гражданство страны россиянам. Он предложил реформировать в стране систему двойного гражданства.