Министр обороны Финляндии призвал запретить двойное гражданство для россиян

Министр обороны Хяккянен призвал к запрету гражданства Финляндии для россиян

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал запретить давать гражданство страны россиянам. Его цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Национальной коалиционной партии (НКП), членом которой он является.

Хяккянен предложил реформировать в Финляндии систему двойного гражданства, чтобы «предотвратить попытки авторитарных стран оказывать влияние» и перейти в этом вопросе на принцип взаимности.

В качестве примера он пояснил, что в таком случае граждане РФ больше не смогут получить финский паспорт наряду с российским.

Ранее также с подачи Хяккянена власти Финляндии начали прорабатывать вопрос полного запрета на сделки с недвижимостью для россиян.

