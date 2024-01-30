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17:37, 30 января 2024Мир

Министр обороны Финляндии призвал запретить двойное гражданство для россиян

Министр обороны Хяккянен призвал к запрету гражданства Финляндии для россиян

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал запретить давать гражданство страны россиянам. Его цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Национальной коалиционной партии (НКП), членом которой он является.

Хяккянен предложил реформировать в Финляндии систему двойного гражданства, чтобы «предотвратить попытки авторитарных стран оказывать влияние» и перейти в этом вопросе на принцип взаимности.

В качестве примера он пояснил, что в таком случае граждане РФ больше не смогут получить финский паспорт наряду с российским.

Ранее также с подачи Хяккянена власти Финляндии начали прорабатывать вопрос полного запрета на сделки с недвижимостью для россиян.

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      Антон Похиляк
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