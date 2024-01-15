Финляндия захотела запретить россиянам сделки с недвижимостью

Финляндия захотела полностью запретить сделки с недвижимостью с россиянами

Власти Финляндии захотели полностью запретить сделки с недвижимостью с россиянами. Об этом сообщает группа региональных изданий Uutisuomalainen со ссылкой на заявление министра обороны страны Антти Хяккянена.

На данный момент кабмин ищет варианты по ужесточению условий лицензирования сделок с недвижимостью лицами и компаниями, которые связаны с Россией. Меры могут распространить на все лица и компании, зарегистрированные за пределами стран Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭС).

Хяккянен добавил, что решения по вопросу будут приняты весной 2024 года. Отмечается, что на прошлой неделе по инициативе министра обороны были отменены три сделки с недвижимостью покупателям из стран, которые не входят в ЕС и ЕЭС. Одна из этих организаций связана с Россией. Хяккянен заявил, что эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности.

Ранее в Госдуме захотели переименовать Финский залив в ответ на недружественные действия Финляндии по отношению к России.