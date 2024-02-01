Моргенштерн занялся переоформлением документов после инцидента с «Би-2»

SHOT: Моргенштерну грозит участь «Би-2» при проведении концерта в Таиланде

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) занялся переоформлением документов для своей команды перед концертом в Таиланде, чтобы не повторить судьбу музыкантов рок-группы «Би-2», которые были задержаны за проведение выступлений без соответствующего разрешения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным портала, сейчас его юристы занимаются оформлением всех необходимых документов, а также рабочих виз вместо туристических, по которым Моргенштерн и его коллектив планировали дать концерт на Пхукете.

Само выступление состоится в клубе Illuzion 13 февраля. Цены на билеты варьируются от 6,7 до 254 тысяч рублей.

Ранее вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) признал вину коллектива в нарушении законодательства Таиланда. Однако он назвал наказание, которому подверглись музыканты, несоизмеримым.