На могиле Ельцина заметили венок от Чубайса

На могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище заметили венок от Чубайса

На могиле первого президента России Бориса Ельцина заметили венок от бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Снятые на Новодевичьем кладбище фотографии публикует Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах также видно венки от президента России Владимира Путина (имя главы государства не указано на траурной ленте) и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Ельцин занимал пост президента с 12 июня 1991 по 31 декабря 1999 года. Политика не стало 23 апреля 2007 года.

Ранее в Кремле порассуждали о сохранении памяти о Ельцине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал время правления Ельцина неотъемлемой частью российской истории.