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14:25, 1 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали ожидаемый срок поступления финансовой помощи от ЕС

Марченко: Украина ожидает, что финансовая помощь от ЕС начнет поступать в марте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины рассчитывают, что средства по долгосрочной программе помощи от Европейского союза (ЕС) начнут поступать уже в марте. Об этом министр финансов республики Сергей Марченко заявил в интервью агентству Bloomberg, пишет ТАСС.

По его словам, в Киеве ожидают, что финансовая помощь от ЕС придет достаточно быстро, а хорошие новости будут поступать не только из Брюсселя, но и из Вашингтона. «Я предпочитаю не думать о плане Б, потому что план Б — это совсем другая реальность. Я бы хотел сделать все возможное, чтобы избежать плана Б и убедить наших партнеров продолжать помощь Украине», — добавил он.

Марченко также отметил, что без помощи Запада страну ждет экономический кризис и гиперинфляция. «Мы попробуем смягчить последствия, но мы не сможем выжить без помощи партнеров», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее глава Совета Евросоюза Шарль Мишель объявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. Премьер-министр республики Денис Шмыгаль приветствовал выделение средств, заявив, что таким образом страны-участницы Евросоюза продемонстрировали свою солидарность и единство с украинским народом.

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