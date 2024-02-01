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03:19, 1 февраля 2024Мир

На Западе рассказали об унизительной уступке Зеленского

Журналист Боуз: военные вынудили Зеленского отказаться от увольнения Залужного
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Западный журналист Чей Боуз в соцсети X рассказал, что военные вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от увольнения главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного, пригрозив все составом уйти в отставку.

«Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку», — написал обозреватель.

Боуз добавил, что инцидент с главкомом ВСУ демонстрирует катастрофу в политической реальности Киева. Он резюмировал, что «часики тикают».

Ранее несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ.

По информации британских СМИ, 29 января Залужного вызвали в офис президента, где ему было предложено уйти в отставку на фоне обстановки на фронте. Главком отказался, и Зеленский сообщил, что сам подпишет указ о его увольнении.

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      Марина Совина
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