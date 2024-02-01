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17:48, 1 февраля 2024Из жизни

Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

В Великобритании 285-летний лимон продали на аукционе за 160 тысяч рублей

Кадр: @_indy100 / YouTube

В Великобритании найденный в старом сундуке 285-летний лимон ушел с молотка за чуть более чем 1,4 тысячи фунтов стерлингов (160 тысяч рублей). Об этом сообщает The Sun.

Ссохшийся лимон коричневого цвета был найден, после того как местные жители, разбиравшие вещи дяди, наткнулись на сундук XIX века. Подумав, что старинный предмет мебели может представлять ценность, они решили показать его аукционисту Дэвиду Бреттеллу.

Специалист обнаружил лимон, когда фотографировал сундук для его последующей продажи. На кожуре цитруса была вырезана надпись: «Подарен мистером П. Лу Франчини 4 ноября 1739 года мисс Э. Бакстер». Предполагается, что лимон был привезен в Англию из Британской Индии в качестве романтического подарка.

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По словам Бреттелла, он с коллегами решил «немного повеселиться» и выставил 285-летний цитрус на аукцион с начальной ценой в 40-60 фунтов стерлингов (4,5-6,8 тысячи рублей). Однако цитрус ушел с молотка за рекордные 1,4 тысячи фунтов стерлингов (160 тысяч рублей). Бреттелл объяснил высокую стоимость редкостью лота. Он утверждает, что подобный предмет больше никогда не появится на аукционе. Отмечается, что сам сундук был продан всего за 32 фунта стерлингов (3,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что найденное в гараже барахольщика чучело птицы киви ушло с молотка за 3,6 тысячи фунтов стерлингов в Великобритании. Остается неизвестным, как птица проделала путь более чем в 18 тысяч километров с родины киви, Новой Зеландии.

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