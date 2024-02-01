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09:34, 1 февраля 2024Забота о себе

Назван неожиданный способ борьбы с бессонницей

Диетолог Мосли призвал поздно ложиться спать, чтобы наладить сон

Фото: Andrii Lysenko / Shutterstock / Fotodom

Чтобы наладить нормальный ночной сон, нужно проводить меньше времени в постели и позже ложиться спать. Такой неожиданный способ борьбы с бессонницей назвал диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Майкл Мосли, пишет Daily Mail.

По словам специалиста, если появляются трудности с засыпанием, то ложиться спать нужно поздно. Благодаря этого человеку не придется лежать часами в кровати без сна и тревожиться о том, как он будет себя чувствовать на следующий день. «Принцип прост: чем меньше времени вы проводите в постели, тем сильнее устаете и тем больше хотите спать. Поэтому когда ваша голова касается подушки, вы быстро погружаетесь в глубокий и восстанавливающий сон», — сказал Мосли.

Чтобы рассчитать идеальное время для отбоя, эксперт посоветовал вести дневник и каждую ночь записывать, сколько часов удалось поспать. По его словам, если в среднем человек спит по шесть часов в сутки, значит, идти в кровать раньше, чем за шесть часов до подъема, бессмысленно. «Например, если вам нужно встать в семь утра, не нужно ложиться до часу ночи», — призвал специалист.

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      Екатерина Улитина
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