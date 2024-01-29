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21:01, 29 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили о наиболее вредной позе для сна

Терапевт Аксенова: сон на животе приводит к отекам и головной боли

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Привычка спать на животе неестественна и ведет к появлению отеков и головной боли, предупредила врач-терапевт Галина Аксенова. Наиболее вредную позу для сна она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Аксеновой, во время сна на животе голова повернута вправо или влево, что приводит к нарушению кровотока и повышению внутриглазного давления. В результате этого, предупредила врач, глаза перенапрягаются, и человек просыпается с головной болью. Также терапевт отметила, что голова может болеть из-за недостатка кислорода и скопления молочной кислоты в мышцах шеи и поясницы.

Наиболее физиологичной позой для ночного отдыха Аксенова считает сон на левом боку. Также, по ее словам, допустимо спать на правом боку и на спине. Тем же, кто засыпает только лежа на животе, Аксенова посоветовала сначала принять привычную позу, а потом перевернуться на бок или на спину. Кроме того, чтобы улучшить положение тела, можно положить между ног, рядом с руками или шеей, небольшую подушку, заключила врач.

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      Екатерина Улитина
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