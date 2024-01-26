Стало известно самое неподходящее время для сна

Хирург Радж назвал время с трех до четырех часов утра самым неподходящим для сна

Хирург Каран Радж назвал период между тремя и четырьмя часами утра самым неподходящим временем, чтобы ложиться спать. Слова врача приводит издание HuffPost.

Радж отметил, что если человек соблюдает режим, время отхода ко сну не имеет большого значения. Исключением он считает лишь период между тремя и четырьмя часами утра. «Независимо от вашей биологии, сон будет более тяжелым, и вы получите меньше глубокого, медленного сна», — предупредил врач.

По словам Раджа, давно известно, что ночной сон состоит из нескольких циклов, продолжительность каждого — 90 минут. При этом все циклы отличаются друг от друга, так как содержат разное соотношение быстрого и медленного сна. «Сначала преобладает более глубокий и восстанавливающий медленный сон. Ближе к утру вы погружаетесь в легкий, наполненный сновидениями быстрый сон», — уточнил он.

Радж добавил, что организм умеет подстраиваться под изменения графика. Однако при хронической нехватке какого-либо типа сна увеличивается риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Радж предупредил, что даже безобидные привычки способны негативно повлиять на качество сна. По его словам, перекус, бокал вина или стакан воды могут помешать человеку хорошо выспаться.