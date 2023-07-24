Врач назвал мешающие выспаться привычки

Хирург Каран Радж: перекус и даже стакан воды перед сном мешают выспаться

Перекус, бокал вина и даже стакан воды, выпитый прежде чем пойти в постель, значительно ухудшают сон, убежден хирург Каран Радж. Список привычек, которые, по его мнению, мешают выспаться, опубликовало издание Daily Mail.

Врач считает, что последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна. Он объяснил, что организму требуется 90 минут, чтобы отправить половину содержимого желудка в кишечник. Если лечь в постель раньше, то могут появиться изжога или кислотный рефлюкс. Также он посоветовал отказаться от привычки пить воду перед сном, чтобы не просыпаться ночью для походов в туалет.

Радж призвал отказаться от кофе во второй половине дня, так как его воздействие на организм продолжается до восьми часов. При этом, по словам врача, кофе не придает бодрости, как считают многие, а лишь подавляет чувство усталости. «Аденозин — это молекула, которая связывается с рецептором в мозге и вызывает сонливость. Кофеин проникает в рецептор и блокирует эту связь», — объяснил врач. Помимо кофе, он назвал нежелательным употребление алкоголя перед сном. По его словам, спиртное нарушает циклы быстрого и медленного сна, и со временем человек ощущает сильную сонливость, но не может уснуть.

Еще одна плохая привычка в списке Раджа — это сон в теплой комнате. Специалист объяснил, что телу нужно охладиться, чтобы уснуть. «Пиковая температура тела приходится на семь часов вечера. После этого момента она падает, мы чувствуем себя более сонными, а выработка мелатонина увеличивается», — рассказал Радж. По его мнению, самые благоприятные условия для сна будут в прохладной, темной и тихой комнате.

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