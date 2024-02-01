Нюша показала фигуру в прозрачном платье

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница разместила ролик, в котором танцевала, примерив длинное прозрачное платье без бретелей и с широким воротом. Под упомянутый наряд звезда надела бежевые топ-бандо и трусы с низкой посадкой, демонстрируя фигуру.

Певица дополнила образ массивными браслетами золотистого оттенка, а стилисты собрали волосы знаменитости в низкий хвост и сделали ей мейкап с акцентом на губах.

В январе Нюша снялась в откровенном купальнике на пляже. Звезда предстала на размещенных кадрах в бордовом бикини с вырезами и завязками, который обнажал ее ягодицы.