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18:41, 1 февраля 2024Силовые структуры

Обвиненного в расправе над возлюбленной россиянина оправдали женщины-присяжные

На Урале женщины-присяжные оправдали жителя, обвиненного в убийстве возлюбленной

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Женщины-присяжные оправдали жителя Первоуральска Свердловской области Михаила Дихтяря, обвиненного в расправе над возлюбленной Светланой Маминой больше восьми лет назад. Об этом сообщает «Е1».

По данным издания, в зале суда присяжные пришли к единогласному выводу, что преступления не было. За мужчиной признано право на реабилитацию.

Женщина попала под движущийся автомобиль на трассе ЕкатеринбургПермь в 2015 году. Изначально сотрудники ГИБДД решили, что это несчастный случай. Однако позже свидетели события начали утверждать, что Дихтярь толкнул Мамину под машину во время ссоры, а после заставил их изменить показания с помощью угроз. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое осенью 2022 года закрыли за истечением сроков давности. В 2023 году кассационная инстанция отменила это решение и вернуло дело прокурору.

Ранее суд на Урале оправдал водителя автобуса, совершившего наезд на пешеходов из-за неисправных тормозов в закрытом городе Лесной.

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      Олеся Мицкевич
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