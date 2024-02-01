Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:59, 1 февраля 2024Наука и техника

Последний MacBook с дисководом признали устаревшим

ArsTechnica: Apple признала MacBook Pro 2012 с дисководом устаревшим девайсом

Фото: Capix Denan / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple поместила ноутбук MacBook Pro 2012 года выпуска в список устаревших устройств. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа отметили, что 13-дюймовый MacBook Pro примечателен тем, что оказался последним ноутбуком бренда, имевшим оптический привод для чтения и записи дисков CD и DVD. В следующих поколениях Apple отказалась от этого элемента компьютера.

Продукты признаются устаревшими, если с даты прекращения их продаж прошло не менее семи лет. С этого момента специалисты компании не будут оказывать техническую поддержку владельцам девайсов. Apple прекратила продажи MacBook Pro 2012 в октябре 2016 года.

По словам журналистов, несмотря на отказ от дисковода в компьютерах, Apple продолжает продавать внешний дисковод SuperDrive, который может читать и записывать DVD-диски. Однако девайс давно не обновляли. Также его нельзя подключить к современным компьютерам бренда без переходника.

В декабре 2023 года Apple поместила в список устаревших девайсов оригинальный смартфон iPhone SE. Девайс был представлен в 2016 году как доступная альтернатива дорогим телефонам.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

      Скорость интернета Starlink увеличат

      48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

      В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

      Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 беспилотников

      Стали известны сроки отправки первых школьников в детский «Ахмат»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше