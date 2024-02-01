Последний MacBook с дисководом признали устаревшим

ArsTechnica: Apple признала MacBook Pro 2012 с дисководом устаревшим девайсом

Корпорация Apple поместила ноутбук MacBook Pro 2012 года выпуска в список устаревших устройств. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа отметили, что 13-дюймовый MacBook Pro примечателен тем, что оказался последним ноутбуком бренда, имевшим оптический привод для чтения и записи дисков CD и DVD. В следующих поколениях Apple отказалась от этого элемента компьютера.

Продукты признаются устаревшими, если с даты прекращения их продаж прошло не менее семи лет. С этого момента специалисты компании не будут оказывать техническую поддержку владельцам девайсов. Apple прекратила продажи MacBook Pro 2012 в октябре 2016 года.

По словам журналистов, несмотря на отказ от дисковода в компьютерах, Apple продолжает продавать внешний дисковод SuperDrive, который может читать и записывать DVD-диски. Однако девайс давно не обновляли. Также его нельзя подключить к современным компьютерам бренда без переходника.

В декабре 2023 года Apple поместила в список устаревших девайсов оригинальный смартфон iPhone SE. Девайс был представлен в 2016 году как доступная альтернатива дорогим телефонам.