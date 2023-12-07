Оригинальный iPhone SE признали устаревшим

Appleinsider: представленный в 2016 году iPhone SE признали устаревшим

Компания Apple переместила оригинальный смартфон iPhone SE в список устаревших девайсов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Смартфон был признан устаревшим, так как его продажи завершились более пяти лет назад. С этого момента Apple перестанет обслуживать его владельцев: оказывать техническую поддержку и проводить ремонт. Запчасти для устройства также перестанут выпускать.

Вместе с SE в список попали 12,9-дюймовый iPad Pro, выпущенный в 2017 году, и беспроводные наушники Mickey Beats Solo3.

Смартфон SE был представлен весной 2016 года в качестве доступной альтернативы флагманам — например, iPhone 6s. Аппарат получил 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, процессор Apple A9 и 2 гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей и аккумулятор емкостью 1715 миллиампер-часов. Позже Apple представила второе и третье поколения девайса.

В начале декабря стало известно, что на российском рынке подешевел флагман iPhone 14 Pro. Если на старте продаж девайс оценивали в 120 тысяч рублей, то в начале зимы его можно было приобрести за 102-103 тысячи.