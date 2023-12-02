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06:30, 2 декабря 2023Наука и техника

iPhone 14 Pro подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Pro подешевел на российском рынке до 102 тысяч рублей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

На российском рынке подешевел флагман iPhone 14 Pro. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж в России аппарат оценивали в 120 тысяч рублей. Спустя год девайс оказался доступен за 102-103 тысячи рублей. Таким образом, флагман от Apple подешевел примерно на 15 процентов.

«Напомним, iPhone 14 Pro стал первым смартфоном Apple, получившим динамический вырез Dynamic Island. Это блок датчиков и камер, который раньше был сверху, а теперь спустился ниже», — описали устройства журналисты медиа. В 2023 году все актуальные смартфоны Apple получили Dynamic Island.

Выпущенный осенью 2022 года 14 Pro имеет 6,1-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц, процессор Apple A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели флагмана расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Устройство Apple получило корпус со стальными рамками, NFC, аккумулятор емкостью 3200 миллиампер-часов.

В конце ноября стало известно, что представленный год назад базовый смартфон Apple также подешевел на российском рынке. Стоимость iPhone 14 снизилась до 70 тысяч рублей, на старте его оценивали в 85 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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