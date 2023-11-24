iPhone 14 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 снизилась в России до 70 тысяч рублей

Представленный год назад базовый смартфон Apple подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стоимость iPhone 14 снизилась до 70 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен в 85 тысяч рублей — таким образом, девайс подешевел примерно на 15 процентов.

«Телефон iPhone 14 — базовый смартфон из линейки флагманов Apple, выпущенных в 2022 году. Он остается актуальным и в наши дни», — прокомментировали удешевление девайса авторы медиа.

Гаджет вышел с 6,1-дюймовым OLED-экраном, процессором A15 Bionic, шестью гигабайтами оперативной и минимум 128 гигабайтами встроенной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятором емкостью 3279 миллиампер-часов. Смартфон имеет сенсор Face ID, стереодинамики, влагозащиту.

В конце ноября стало известно, что стоимость iPhone 14 Plus снизилась до 83 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавали за 95 тысяч рублей.