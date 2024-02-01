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17:25, 1 февраля 2024Забота о себе

Онколог высказался о связи ожирения с раком

Онколог Антон Иванов предупредил, что ожирение повышает риск развития рака груди

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

Лишний вес значительно повышают риск развития рака груди после менопаузы, предупредил главный врач клиники «МАММА», онколог, химиотерапевт Антон Иванов. О связи ожирения с раком кандидат медицинских наук рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

Онколог заявил, что у женщин с лишним весом рак груди встречается чаще. Однако, добавил он, причины такой связи до сих пор изучают. «У пациентов с избытком жировой ткани есть измененное выделение биологически активных веществ и цитокинов, а также повышенное содержание в крови фактора некроза разных видов молекул», — прокомментировал эксперт.

на 30-70
процентов

может вырастать риск развития различных видов рака при ожирении

Также люди с ожирением чаще других болеют колоректальным раком, раком тела матки и раком поджелудочной железы, продолжил Иванов. Кроме того, объяснил врач, у пациентов с ожирением меняется состав микрофлоры кишечника, что провоцирует развитие рака толстой кишки, одного из наиболее распространенных видов этого заболевания.

Резкий набор, как и резкая потеря веса, могут стать причиной развития рака. Исключением является увеличения веса за счет прироста мышечной массы. В других случаях резкое изменение массы тела может быть как причиной, так и следствием появления опухоли в организме

Антон Ивановонколог, химиотерапевт
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Врач объяснил, что жировая ткань — это отдельный эндокринный орган, а жир вырабатывает гормоны, которые могут провоцировать развитие рака. «Например, ожирение приводит к увеличению количества женских половых гормонов, что может спровоцировать развитие рака молочной железы или эндометрия, — сказал онколог. — Часто у пациентов с лишним весом повышенный инсулин, что также может вызывать появление злокачественных опухолей.

Чем больше в организме жира, тем выше концентрация гормона лептина. Это приводит к активному росту опухолей и образованию метастазов

Антон Ивановонколог, химиотерапевт

У мужчин же избыточный вес увеличивает риск развития рака предстательной железы, заключил эксперт.

Ранее Антон Иванов рассказал о неожиданном полезном свойстве кофе. Онколог заявил, что этот напиток способен облегчать течение болезни у пациентов с раком печени, молочных желез и толстого кишечника.

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      Вера Владзиевская
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