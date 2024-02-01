Онколог высказался о связи ожирения с раком

Онколог Антон Иванов предупредил, что ожирение повышает риск развития рака груди

Лишний вес значительно повышают риск развития рака груди после менопаузы, предупредил главный врач клиники «МАММА», онколог, химиотерапевт Антон Иванов. О связи ожирения с раком кандидат медицинских наук рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

Онколог заявил, что у женщин с лишним весом рак груди встречается чаще. Однако, добавил он, причины такой связи до сих пор изучают. «У пациентов с избытком жировой ткани есть измененное выделение биологически активных веществ и цитокинов, а также повышенное содержание в крови фактора некроза разных видов молекул», — прокомментировал эксперт.

на 30-70 процентов может вырастать риск развития различных видов рака при ожирении

Также люди с ожирением чаще других болеют колоректальным раком, раком тела матки и раком поджелудочной железы, продолжил Иванов. Кроме того, объяснил врач, у пациентов с ожирением меняется состав микрофлоры кишечника, что провоцирует развитие рака толстой кишки, одного из наиболее распространенных видов этого заболевания.

Резкий набор, как и резкая потеря веса, могут стать причиной развития рака. Исключением является увеличения веса за счет прироста мышечной массы. В других случаях резкое изменение массы тела может быть как причиной, так и следствием появления опухоли в организме Антон Иванов онколог, химиотерапевт

Врач объяснил, что жировая ткань — это отдельный эндокринный орган, а жир вырабатывает гормоны, которые могут провоцировать развитие рака. «Например, ожирение приводит к увеличению количества женских половых гормонов, что может спровоцировать развитие рака молочной железы или эндометрия, — сказал онколог. — Часто у пациентов с лишним весом повышенный инсулин, что также может вызывать появление злокачественных опухолей.

Чем больше в организме жира, тем выше концентрация гормона лептина. Это приводит к активному росту опухолей и образованию метастазов Антон Иванов онколог, химиотерапевт

У мужчин же избыточный вес увеличивает риск развития рака предстательной железы, заключил эксперт.

Ранее Антон Иванов рассказал о неожиданном полезном свойстве кофе. Онколог заявил, что этот напиток способен облегчать течение болезни у пациентов с раком печени, молочных желез и толстого кишечника.