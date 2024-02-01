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08:06, 1 февраля 2024Россия

Первый регион России введет порядок запрета на выезд депутатов из страны

Бурятия первой в России введет порядок запрета на выезд депутатов из страны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Парламент Бурятии разработал порядок принятия решений, по которому депутатам будут ограничивать право на выезд из России. Об этом со ссылкой на законопроект пишет «Интерфакс»

Ограничить выезд, согласно документу, хотят тем депутатам, которые имеют сведения особой важности или владеют секретными данными. Решение об ограничении права на выезд будет принимать председатель Народного Хурала в течение семи рабочих дней со дня последнего ознакомления со сведениями о доступе того или иного парламентария к информации особой важности или совершенно секретным данным.

Из проекта следует, что ограничивать права на выезд из России можно на срок до пяти лет со дня последнего ознакомления депутата с секретными данными. При этом парламент сможет одобрить краткосрочный выезд человека из страны.

Паспорт невыездного депутата на время ограничений будет храниться в отделе госслужбы и кадры Аппарата парламента Бурятии. Законопроект рассмотрят на очередной сессии.

В январе 2023 года сообщалось, что из-за ряда громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на заграничных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. СМИ сообщали, во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет. В Кремле, комментируя такие данные, заявили об отсутствии каких-либо аппаратных ограничений по этому вопросу.

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      Анастасия Шейкина
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