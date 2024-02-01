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19:39, 1 февраля 2024Силовые структуры

Проломившего череп российскому школьнику бойца джиу-джитсу отправили в СИЗО

В Москве бойца джиу-джитсу, проломившего череп школьнику, арестовали до 30 марта

Солнцевский суд Москвы арестовал и отправил в СИЗО бойца джиу-джитсу Серика Ибатова, который проломил череп 17-летнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мужчина обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 30 марта.

По данным следствия, вечером 28 января Ибатов беспричинно нанес множественные удары 17-летнему подростку на улице Домостроительная в Москве. Как уточняет Telegram-канал Shot, мужчину возмутило, что школьник пинал припаркованные машины. В результате инцидента юношу госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа.

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      Олеся Мицкевич
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