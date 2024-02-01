Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Бросивший в сугроб младенца блогер разозлил пользователей сети новым видео

Кадр: @sergey_kosenko

Блогер-миллионник Сергей Косенко, бросивший в сугроб своего двухмесячного сына Лео, разозлил подписчиков новым видео с ребенком. Комментарии пользователей сети появились под его постом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Косенко опубликовал в сторис ролик, на котором он держит младенца подмышки и окунает его ноги в воду. «Мамы ангелочков, это не опасно случайно?» — подписал он видео.

Ролик, который блогер продублировал в формате поста, вызвал критику у его подписчиков. «Разве малышей так держат?», «Ни разу не видела, чтобы он ребенка к себе приложил, как младенцев нормально, все время за подмышки его держит», «Это опасно, так как кожа очень нежная у младенцев, а вода соленая и сразу проникает под кожу», «Забыл кинуть в воду», — написали комментаторы под публикацией.

Материалы по теме:
«Сердце разрывается» Авторы детских каналов издеваются над своими детьми. На что родители готовы ради славы и лайков?
«Сердце разрывается»Авторы детских каналов издеваются над своими детьми. На что родители готовы ради славы и лайков?
14 января 2024
Россиянка из провинции заработала миллионы долларов на медитациях. У нее армия фанатов, которые верят каждому ее слову
Россиянка из провинции заработала миллионы долларов на медитациях.У нее армия фанатов, которые верят каждому ее слову
18 января 2024

31 января стало известно, что Косенко имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Утверждалось, что блогер задолжал налоговой четыре миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Косенко разыскивают приставы. По имеющимся данным, он не заплатил за аренду земли площадью в 7220 квадратных метров около 28 тысяч рублей.

Ролик, в котором Косенко бросил в снег ребенка, вызвал общественное недовольство. На нем он высоко подкинул младенца, после чего тот приземлился в сугроб. Блогер утверждал, что на видео был его сын. Впоследствии он стал говорить, что бросил в снег куклу, а не ребенка, а также пояснял, что использовал при создании ролика монтаж.

Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против Косенко уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

      Скорость интернета Starlink увеличат

      48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

      В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

      Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 беспилотников

      Стали известны сроки отправки первых школьников в детский «Ахмат»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше