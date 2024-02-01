Бросивший в сугроб младенца блогер разозлил пользователей сети новым видео

Блогер-миллионник Сергей Косенко, бросивший в сугроб своего двухмесячного сына Лео, разозлил подписчиков новым видео с ребенком. Комментарии пользователей сети появились под его постом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Косенко опубликовал в сторис ролик, на котором он держит младенца подмышки и окунает его ноги в воду. «Мамы ангелочков, это не опасно случайно?» — подписал он видео.

Ролик, который блогер продублировал в формате поста, вызвал критику у его подписчиков. «Разве малышей так держат?», «Ни разу не видела, чтобы он ребенка к себе приложил, как младенцев нормально, все время за подмышки его держит», «Это опасно, так как кожа очень нежная у младенцев, а вода соленая и сразу проникает под кожу», «Забыл кинуть в воду», — написали комментаторы под публикацией.

31 января стало известно, что Косенко имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Утверждалось, что блогер задолжал налоговой четыре миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Косенко разыскивают приставы. По имеющимся данным, он не заплатил за аренду земли площадью в 7220 квадратных метров около 28 тысяч рублей.

Ролик, в котором Косенко бросил в снег ребенка, вызвал общественное недовольство. На нем он высоко подкинул младенца, после чего тот приземлился в сугроб. Блогер утверждал, что на видео был его сын. Впоследствии он стал говорить, что бросил в снег куклу, а не ребенка, а также пояснял, что использовал при создании ролика монтаж.

Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против Косенко уголовное дело.