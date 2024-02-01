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20:28, 1 февраля 2024Мир

Россия и Китай провели консультации о военно-биологической деятельности США

МИД: Россия и КНР провели консультации о военно-биологической деятельности США

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Россия и Китай провели совместные консультации, посвященные военно-биологической деятельности США. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Состоялись российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности», — указали в ведомстве.

Отмечается, что особое внимание на консультации стороны уделили «военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские военные биологи стремятся создать искусственно управляемые эпидемии.

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      Виктория Кондратьева
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