Россия и Китай провели консультации о военно-биологической деятельности США

МИД: Россия и КНР провели консультации о военно-биологической деятельности США

Россия и Китай провели совместные консультации, посвященные военно-биологической деятельности США. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Состоялись российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности», — указали в ведомстве.

Отмечается, что особое внимание на консультации стороны уделили «военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские военные биологи стремятся создать искусственно управляемые эпидемии.