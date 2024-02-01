Россиянам назвали самый опасный вид упаковки

РЭО: самыми опасными для планеты оказались упаковки от кетчупа, чая и кофе

Самыми опасными для планеты оказались многосоставные упаковки от кетчупа и майонеза, чая, кофе, орехов и других продуктов. Их сложнее всего правильно утилизировать и переработать, рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО), пишут «Известия».

Ставки экологического сбора для такой продукции выше, чем для остальных материалов, но все еще недостаточно большие, чтобы производителям было выгоднее от нее отказываться. «Ставки по неэкологичной упаковке до сих пор остаются довольно низкими, что не позволяет стимулировать инвесторов к созданию предприятий по переработке», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Наиболее экологичными видами упаковки специалисты назвали металл, стекло, дерево и картон — их уже научились перерабатывать без значительного вреда для окружающей среды. При этом, по словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, самая экологичная упаковка — это ее отсутствие. Если же без упаковки никак не обойтись, она должна быть многоразовой и перерабатываемой, добавил глава оператора.

Ранее стало известно, что цвета мусорных контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России. Норму собираются закрепить законом в ближайшее время, рассказали в РЭО.