Россиянам пообещали интернет из космоса в 2026 году

Глава Минцифры Шадаев: спутники для доступа в интернет запустят в 2026 году

Первые космические спутники для доступа в интернет будут запущены в 2026 году, пообещал россиянам глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первая наша группировка, четыре аппарата, для использования на высокоэллиптической орбите будет сформирована в 2026 году, аппараты будут запущены. Это позволит нам обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране», — сказал министр.

По его словам, к 2030 году в России ожидается завершение первого этапа создания низкоорбитальной группировки из 700 спутников.

Ранее российская компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group), разрабатывающая несколько изделий для многоспутниковых группировок, сообщила, что в 2023 году создала более 120 космических аппаратов.