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17:26, 1 февраля 2024Ценности

Россиянка потребовала 2 миллиона рублей от клиники из-за гноя в ягодицах

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Россиянка решила засудить клинику, которая провела ей некачественную пластическую операцию. Подробности инцидента публикует Telegram-канал Newsbox24.

27-летняя Анастасия из Владивостока сделала в известном в городе центре косметологии две процедуры — на лице и ягодицах. Вмешательства провели 5 ноября 2022 года, после чего пациентка отправилась на отдых за границу. Во время отпуска ягодицы женщины потеряли форму. Кроме того, в них развился абсцесс, из-за чего под кожей образовался гной.

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По возвращении россиянке уже трижды переделывали операцию, однако ее проблемы со здоровьем до сих пор не решены. Пострадавшая потребовала от клиники взыскать стоимость операции в размере 310 тысяч рублей и 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Дело рассматривает Первореченский районный суд Владивостока.

Ранее, в январе, 43-летняя звезда «Счастливы вместе» показала фигуру после пластики. Российская актриса Наталья Бочкарева продемонстрировала фигуру после брахиопластики и подтяжки кожи рук.

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      Карина Черных
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