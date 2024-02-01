Россиянка потребовала 2 миллиона рублей от клиники из-за гноя в ягодицах

Россиянка решила засудить клинику, которая провела ей некачественную пластическую операцию. Подробности инцидента публикует Telegram-канал Newsbox24.

27-летняя Анастасия из Владивостока сделала в известном в городе центре косметологии две процедуры — на лице и ягодицах. Вмешательства провели 5 ноября 2022 года, после чего пациентка отправилась на отдых за границу. Во время отпуска ягодицы женщины потеряли форму. Кроме того, в них развился абсцесс, из-за чего под кожей образовался гной.

По возвращении россиянке уже трижды переделывали операцию, однако ее проблемы со здоровьем до сих пор не решены. Пострадавшая потребовала от клиники взыскать стоимость операции в размере 310 тысяч рублей и 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Дело рассматривает Первореченский районный суд Владивостока.

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