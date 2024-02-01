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20:38, 1 февраля 2024Спорт

Российская гимнастка-чемпионка завершила карьеру в возрасте 26 лет

Российская гимнастка-чемпионка Ахаимова завершила карьеру в возрасте 26 лет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова объявила о завершении карьеры в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Гимнастика дала мне не только награды, но и большую школу жизни. Это была незабываемая глава в моей жизни. Пришло время перевернуть страницу», — написала 26-летняя россиянка.

Ахаимова отметила, что сейчас занимается развитием спорта, а также создает свою семью. «Будет очень интересно, не переключайтесь», — добавила гимнастка.

Ахаимова завоевала золотую медаль в команде на Олимпийских играх-2020 в Токио. В этой же дисциплине она является двукратным серебряным призером чемпионата мира и чемпионкой Европы.

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      Алексей Гусев
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