Российские боевые роботы получат систему автоматического наведения

В КБ «Талламхо» разработали систему автоматического наведения для боевых роботов

В России разработали оптическую систему автоматического наведения, которую могут получить боевые роботизированные платформы на базе турели. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо», пишет ТАСС.

«Специалисты нашего конструкторского бюро разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели. Существует договоренность с одним из российских разработчиков турелей о применении нашего изделия для создания боевых роботизированных платформ», — сообщили в КБ.

Собеседник агентства отметил, что система способна улавливать блики от тепловизоров противника в автоматическом режиме, после чего открывается огонь. Он подчеркнул, что тепловизоры ничего не излучают, но их стекла бликуют.

Разработчик рассказал, что система работает в заранее определенном секторе. Когда она улавливает движения или блики в зоне ответственности, орудие наводится в эту сторону и открывает огонь.

В КБ также сообщили, что при разработке системы планировали научить робота вести огонь в автоматическом режиме. «Уже существуют системы определения целей и первый, кто успешно применит систему принятия решений и открытия огня по каким-то критериям, тот и победит», — рассказали в организации.

В октябре в Научно-производственном объединении «Грань» сообщили о разработке турели «Черная вдова», способной распознавать живую силу и технику противника на расстоянии до 1,5 километра.