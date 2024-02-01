Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:37, 1 февраля 2024Наука и техника

Российские боевые роботы получат систему автоматического наведения

В КБ «Талламхо» разработали систему автоматического наведения для боевых роботов

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В России разработали оптическую систему автоматического наведения, которую могут получить боевые роботизированные платформы на базе турели. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо», пишет ТАСС.

«Специалисты нашего конструкторского бюро разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели. Существует договоренность с одним из российских разработчиков турелей о применении нашего изделия для создания боевых роботизированных платформ», — сообщили в КБ.

Собеседник агентства отметил, что система способна улавливать блики от тепловизоров противника в автоматическом режиме, после чего открывается огонь. Он подчеркнул, что тепловизоры ничего не излучают, но их стекла бликуют.

Разработчик рассказал, что система работает в заранее определенном секторе. Когда она улавливает движения или блики в зоне ответственности, орудие наводится в эту сторону и открывает огонь.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

В КБ также сообщили, что при разработке системы планировали научить робота вести огонь в автоматическом режиме. «Уже существуют системы определения целей и первый, кто успешно применит систему принятия решений и открытия огня по каким-то критериям, тот и победит», — рассказали в организации.

В октябре в Научно-производственном объединении «Грань» сообщили о разработке турели «Черная вдова», способной распознавать живую силу и технику противника на расстоянии до 1,5 километра.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      Кинокритик ответил недовольным зрителям фильма «Мастер и Маргарита»

      ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

      Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше