Российское МВД объявило в розыск соратницу Навального

МВД: участница ФБК Бирюкова объявлена в розыск

Участница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Анна Бирюкова (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД России. ФБК был создан Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов).

Уголовная статья, по которой она объявлена в розыск, не уточняется.

29 января Бирюкова и еще три члена фонда были заочно арестованы Басманным судом Москвы. Их обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России, создании экстремистского сообщества, публичных призывах к террористической деятельности.

Бирюкова называется главой социологической службы ФБК.