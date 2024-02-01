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23:23, 1 февраля 2024Силовые структуры

Российское МВД объявило в розыск соратницу Навального

МВД: участница ФБК Бирюкова объявлена в розыск

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Участница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Анна Бирюкова (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД России. ФБК был создан Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов).

Уголовная статья, по которой она объявлена в розыск, не уточняется.

29 января Бирюкова и еще три члена фонда были заочно арестованы Басманным судом Москвы. Их обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России, создании экстремистского сообщества, публичных призывах к террористической деятельности.

Бирюкова называется главой социологической службы ФБК.

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