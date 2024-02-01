Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон перейдет в Ferrari

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон перейдет в Ferrari в 2025 году

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон сменит команду. Об этом сообщает The Race.

По информации источника, британец согласился перейти в Ferrari в 2025 году. Отмечается, что он займет место испанца Карлоса Сайнса и станет напарником Шарля Леклера из Монако.

В сезоне-2023 «Формулы-1» 39-летний Хэмилтон занял третье место в чемпионате, набрав 234 очка. Он уступил двум пилотам Red Bull — нидерландцу Максу Ферстаппену (575) и мексиканцу Серхио Пересу (285).

В августе 2023-го Хэмилтон продлил контакт с Mercedes до конца 2025 года по схеме «один плюс один». Британский пилот представляет команду с 2013 года.