Слушания по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края отложили

Суд в Москве начнет слушания по делу экс-губернатора Фургала 6 февраля

Бабушкинский суд Москвы отложил слушания по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-Банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Заседание было отложено из-за неявки защитников одного из подсудимых. Слушание назначено на 6 февраля.

По данным следствия, с декабря 2018 по июль 2020 года Фургал с помощью махинаций похитил из МСП Банка более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, а затем легализовал их. Вместе с ним по делу проходят девять предполагаемых сообщников.

Ранее суд отказался возвращать материалы в отношении экс-губернатора Хабаровского края в прокуратуру. Дело будет слушаться тройкой судей в открытом режиме.