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18:40, 1 февраля 2024Спорт

Стали известны участники главного поединка турнира по кулачным боям TOP DOG 27

Калажоков и Нушкин проведут главную встречу турнира по кулачным боям TOP DOG 27

Фото: Top Dog

Турнир по кулачным боям TOP DOG 27 пройдет в Москве в Vegas City Hall 18 февраля. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Главным поединком вечера станет бой за титул чемпиона промоушена в легком весе. Его участниками станут обладатель чемпионского перстня Кантемир Калажоков и обязательный претендент Иван Нушкин. Спортсмены провели восемь и четыре боя соответственно, оба не потерпели ни одного поражения.

В со-главном бою вечера бывший претендент на временное чемпионство Евгений Шишков встретится с Гази Газимагомедовым. Кроме того, известный по выступлениям в ММА-промоушене M-1 Магомед Магомедов проведет бой с Артаком Саркисяном, а Музарин Мизаушев встретится с Александром Спицыным.

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Телеканал UDAR покажет поединки в прямом эфире.

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      Алексей Гусев
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