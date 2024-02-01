Стали известны участники главного поединка турнира по кулачным боям TOP DOG 27

Калажоков и Нушкин проведут главную встречу турнира по кулачным боям TOP DOG 27

Турнир по кулачным боям TOP DOG 27 пройдет в Москве в Vegas City Hall 18 февраля. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Главным поединком вечера станет бой за титул чемпиона промоушена в легком весе. Его участниками станут обладатель чемпионского перстня Кантемир Калажоков и обязательный претендент Иван Нушкин. Спортсмены провели восемь и четыре боя соответственно, оба не потерпели ни одного поражения.

В со-главном бою вечера бывший претендент на временное чемпионство Евгений Шишков встретится с Гази Газимагомедовым. Кроме того, известный по выступлениям в ММА-промоушене M-1 Магомед Магомедов проведет бой с Артаком Саркисяном, а Музарин Мизаушев встретится с Александром Спицыным.

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Телеканал UDAR покажет поединки в прямом эфире.