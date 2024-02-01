«Стройка века» началась в самом большом регионе России

В Якутии началась отсыпка грунта для строительства моста через Лену

В самом большом регионе России, Якутии, началась отсыпка грунта для строительства моста через Лену, которое уже называют стройкой века. Об этом сообщает портал Yakutia Daily.

По данным издания, для возведения моста планируют отсыпать 250 тысяч кубометров песка, и из этого объема на сегодня уже отсыпана десятая часть. На левом берегу Лены будут расположены две технологические площадки для строительства, еще столько же — на правом.

Мост соединит Якутск с большой землей, а также свяжет Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Стоимость проекта составляет 130 миллиардов рублей. В 2025 году на проект выделят 1,34 миллиарда рублей, в 2026-м — 3,2 миллиарда, в 2027-м — 19,23 миллиарда, в 2028-м — 19,23 миллиарда.

Поручение о строительстве моста в 2023 году дал президент России Владимир Путин. Как отмечает портал Vostok Today, возведения моста ждали 20 лет.