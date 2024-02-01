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11:42, 1 февраля 2024Культура

Суд взыскал с создателей невышедшего фильма 28,5 миллиона рублей

Суд взыскал с создателей фильма «Храни меня, мой инстаграм!» 28,5 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с организации «Кинокомпания Север», которая занималась производством фильма «Храни меня, мой инстаграм!», 28,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Компанию обязали выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей, а также перечислить 3,5 миллиона в доход федерального бюджета России. Известно, что ответчик подал апелляционную жалобу.

Причиной взыскания многомиллионной суммы стал тот факт, что в 2019 году Минкульт РФ профинансировал создание картины, которая стала дебютом братьев Олега и Владимира Пресняковых — они выступили в качестве режиссеров и сценаристов проекта.

В прокат фильм, в котором снялись Равшана Куркова, Наталья Бочкарева, Мария Шукшина и другие артисты, так и не вышел. Более того, создатели не предоставили документы, которые могли бы подтвердить целевое использование полученных от Минкульта субсидий.

«Таким образом, взятые на себя обязательства по соглашению ООО "Кинокомпания «Север" не выполнило», — отметили в пресс-службе.

Ранее суд Москвы вынес приказ о взыскании с российского эстрадного певца Филиппа Киркорова многомиллионную задолженность по налогам и сборам.

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      Анастасия Астахова
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