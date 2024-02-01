«Такая работа». Раскрыто содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

Бортмеханик Ил-76 Житенев перед последним вылетом в Белгород написал жене

Бортмеханик Сергей Житенев перед последним полетом на сбитом под Белгородом военно-транспортном самолете Ил-76 переписывался с супругой. Они обсуждали предстоящий полет. Всего на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих.

Бортмеханик предупредил супругу о полете в Белгород

В переписке Житенев обменивался информацией о полете с супругой. Часть переписки, опубликованной изданием RT, скрыта, однако последним сообщением бортмеханика стало: «Такая работа». До этого он рассказал, что планируется вылет в Белгород.

Супруга Житенева Анастасия заявила, что в этом году муж должен был получить новую офицерскую должность — в авиации он с 18 лет. По ее словам, мужчина служил в Чечне и Сирии, где спас людей из горящего самолета. Анастасия поделилась, что просила мужа присмотреть менее опасную работу, но не настаивала на этом.

«Мы постоянно разговаривали, что может случиться все. Но я никогда не давила — это его решение. Он всегда говорил: "Ты не переживай, главное"», — рассказала Житенева. Она также добавила, что ее супруг подготовил все для семьи, чтобы они без него ни в чем не нуждались.

Путин заявил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot

Президент России Владимир Путин накануне раскрыл результаты экспертизы по потерпевшему крушение Ил-76. По его словам, самолет был сбит американской системой Patriot. «Ил-76 был сбит американской системой Patriot, это установила экспертиза. Россия настаивает на международном расследовании крушения», — сообщил глава государства.

Фото: Russian Investigative Committee / AP

Он также отметил, что пуск ракеты комплекса Patriot был произведен с подконтрольной Украине территории. По его мнению, даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление. «Зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю», — сказал Путин.